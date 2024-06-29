Geçtiğimiz gün Enez Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekiplere Gazi Ömerbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir buğday tarlasında yangın çıktığı ihbarı geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz gün Enez Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekiplere Gazi Ömerbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir buğday tarlasında yangın çıktığı ihbarı geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, H.A. isimli müştekiye ait tarlada yangının başladığını ve yaklaşık 20 dönüm alanın küle olduğunu tespit etti.

Müşteki H.A, tarlasından geçen elektrik direğinin yangına sebep olduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, yangının sebebini araştırmak için çalışma başlattı.