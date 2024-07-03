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Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili olarak sürücü A.Y. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Enez ilçesinde A.Y. isimli şahsın kullandığı araca durdurdu. Araçta yapılan aramalarda kenevir tohumu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Enez ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 1.8 gram kenevir tohumu ve 2.8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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