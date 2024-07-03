Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Enez ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 1.8 gram kenevir tohumu ve 2.8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Enez ilçesinde A.Y. isimli şahsın kullandığı araca durdurdu. Araçta yapılan aramalarda kenevir tohumu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili olarak sürücü A.Y. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: igf