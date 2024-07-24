Enflasyon Deri Ihracatını Vurdu!

Döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kalması, emek yoğun sektörlerde rekabet gücünü olumsuz etkiledi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, sektörün 2024 yılının ilk yarısında yüzde 26,7 oranında ihracat kaybı yaşadığını belirtti. Artan maliyetler ve düşen talepler, ihracattaki bu düşüşün başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Artan maliyetler ve düşen talep

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, maliyetlerdeki artış ve talepteki düşüşün, 2024 yılının ilk yarısında ihracatta yüzde 26,7 oranında bir kayba yol açtığını belirtti. 2023 yılının ilk yarısında 1 milyar 23 milyon dolar olan ihracat, 2024 yılının aynı döneminde 750 milyon dolara geriledi.

Döviz kurlarının yetersizliği

Zandar, deri sektöründeki ihracat düşüşünün minimize edilebilmesi için dolar kurunun 38 TL, Avro kurunun ise 42 TL olması gerektiğini vurguladı. Ancak mevcut kurlar, sektördeki maliyetleri karşılayacak düzeyde değil.

Pazar Kaybı

Zandar, deri sektöründeki ihracat düşüşünü, "Almanya'da yüzde 20, İtalya'da yüzde 25, Rusya'da yüzde 70, Fransa'da yüzde 15, Birleşik Krallık'ta yüzde 17 ve Romanya'da yüzde 26 oranında pazar kaybı yaşadık. Bu, ağırlıklı olarak mamul sattığımız pazarlarda talepte ciddi bir sıkıntı olduğunu gösteriyor" şeklinde değerlendirdi.

Gelecek beklentileri ve stratejiler

Erkan Zandar, 2024 yılı Eylül ayından itibaren talep tarafında bir kıpırdanma beklediklerini ve Avrupa’da 2025 yılı Mart ayında talebin 2019 yılı seviyelerine yükselmesinin öngörüldüğünü belirtti. Zandar, ihracatçılara sorumlu üretim ve yeşil dönüşüm çalışmalarına başlamalarını önerdi.

Zandar, Türkiye'nin artık ucuz bir üretim merkezi olmadığını, ancak orta ve üst seviye ürünlere taleplerin devam edeceğini belirtti. Bu nedenle sorumlu üretim ve yeşil dönüşüm konularına odaklanarak, Avrupa Birliği'ndeki olası önlemlere hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Sektör performansı ve ihracat rakamları

Türk deri ve deri mamulleri sektörü, 2024 yılının ilk yarısında 750 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ihracatın 471 milyon doları ayakkabı sektöründen geldi. Mamul deri sektörü 113,5 milyon dolar, saraciye sektörü 110 milyon dolar, deri konfeksiyon sektörü ise 55 milyon dolar ihracat yaptı.

İhracatta ilk beş ülke

Deri ve deri mamulleri ihracatında en büyük pazarlar Almanya (61 milyon dolar), İtalya (53,6 milyon dolar), Irak (50,8 milyon dolar), Rusya (36,8 milyon dolar) ve Fransa (31 milyon dolar) oldu.

Egeli dericilerin performansı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılının ilk yarısında 97,6 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2024 yılının aynı döneminde 82 milyon dolar döviz geliri elde etti. Bu düşüş, yüzde 16 oranında gerçekleşti. Ege Bölgesi'nden yapılan deri ve deri mamulleri ihracatında ayakkabı sektörü 50 milyon dolarlık tutarla toplam ihracattan yüzde 61 pay aldı.