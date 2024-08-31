Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, enflasyon düzeltmesi uygulamaları hakkında önemli değişiklikler getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olan mükellefler, 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Enflasyon düzeltmesi zorunluluğu kalkıyor

Yeni düzenleme, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosunda brüt satışları 50 milyon liranın altında kalan mükelleflerin, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olmadığını belirtiyor. Özel hesap dönemine tabi mükelleflerde ise, 2024 takvim yılı itibarıyla brüt satış toplamları dikkate alınarak bu düzenlemeden faydalanabilecekler. Bu mükellefler, ilgili geçici vergi dönemlerine ait beyannamelerinde dönem sonu bilançolarını eklemeyecekler.

Altın ve gümüş ticareti yapanlar için istisna yok

Sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imalatıyla uğraşan mükellefler, brüt satışları 50 milyon liranın altında olsa bile enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğuna devam edecekler. Bu mükellefler, her geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olacaklar.

Düzeltme zorunluluğu devam ediyor

Brüt satışları 50 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler ise, 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecekler. Ancak, enflasyon düzeltmesi uygulamasını gerçekleştirmeyen mükelleflerin, ikinci geçici vergi döneminde mali tablolarını düzelttikleri takdirde, bu düzeltmeler için vergi cezası veya gecikme faizi ödemeyecekleri belirtiliyor.

Vergi beyannamelerinde düzeltme imkanları

Düzeltme yapmayan mükellefler, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar veya zarar farklarını, ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerinde "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" veya "Diğer İndirimler" kısmında beyan edebilecekler. Beyannamelerin süresi içinde verilmesi durumunda, herhangi bir ceza veya gecikme faizi ödemesi gerekmeyecek.