Maaş ve aylıklara Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) enflasyonuna göre aylığına ve maaşına “zam yapılan” herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açıp geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceği, bunun için hukuki yolun açık olduğu belirtildi.

Emekli aylığına, asgari ücrete, memur maaşına zam TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri üzerinden yapılıyor. Açıklanan enflasyon oranlarına göre aylık ve maaşlara yapılan zamları ise farklı kesimler tepkiyle karşılıyor.

Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, konuya dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’e konuşan Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açıp geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini, bunun için hukuki yolun açık olduğunu söyledi.

Gündoğan, dava açılması durumunda TÜİK’in kendisinden istenen tüm veri ve bilgileri mahkemeye vermek zorunda olduğunu söyledi.

TÜİK’in sır gibi sakladığı madde fiyatları açıklandı

TÜİK, “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesiyle Nisan 2022’den sonra ise 100 kalem malın güncel fiyatını açıklamayı durdurdu. Kamuoyunda enflasyon sepeti olarak bilinen ürünlerin güncel fiyatını paylaşmaması tartışma yaratırken, Ekonomi gazetesinden Alaattin Aktaş, 100 kalem malın tablosunu hazırladı.

Buna göre haziran ayında TÜİK, uzman doktor muayene ücretini 33 lira 69 kuruş, kira bedelini 5 bin 845 lira, yurt ücretini 457 lira, veteriner ücreti 681 lira olarak tespit edildi.

Aktaş, paylaştığı tabloya ilişkin “Tabloda yer verdiğim 100 kalem arasında öyle fiyatlar var ki, insan gerçekten inanamıyor. TÜİK bu fiyatlara bir açıklama, bir gerekçe getiriyor, getirmeye çalışıyor ama yine de bu fiyatlar inanılmaz!” dedi.

“İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları” başlıklı yazısında Aktaş, şunları dile getirdi:

“Kedinizi, köpeğinizi veterinere götürdüğünüzde ödediğiniz ücret geçen ay itibarıyla 681 lira. TÜİK’in verisi işte böyle! Uzman doktor muayenesi 34 lira, veteriner ücreti 681 lira. TÜİK’in doktor ücretiyle ilgili gerekçesi şu: Türkiye’de herkes özel muayenehaneye gitmiyormuş, devlet hastanesine giden de varmış, ortalama o yüzden düşük oluyormuş. Bu mantıktan hareket edersek, örneğin otomobil fiyatını da endekste 10-15 bin lira gibi dikkate almak gerekir. Çünkü halkın büyük çoğunluğu belediye otobüsüne biniyor!”