BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 yükselişle 10.494,72 puana ulaştıktan sonra, açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle hız kazandı ve yüzde 1,51 artışla 10.604,44 puana kadar çıktı.

Bankacılık sektörü öne çıktı

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksinin yüzde 2,90 ile en çok kazandıran sektör olduğu görüldü. Bunu holding endeksi yüzde 1,91 ve spor endeksi yüzde 0,60 ile takip etti. Öte yandan, sigorta endeksi yüzde 1,17 ile en çok değer kaybeden sektör oldu.

Gözler veri gündeminde

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 1 artışla 10.446,24 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve ABD'deki ADP özel sektör istihdam verilerinin piyasaların yönünü belirleyeceğini ifade ediyor.

Teknik görünüm

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.600 ve 10.700 puan direnç, 10.400 ve 10.300 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.