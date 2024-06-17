Mayıs ayında enflasyonun tarihi zirveye ulaşmasının ardından asgari ücrete ara zam beklentisi arttı. Temmuz ayında zam olmayacağı açıklansa da, yeni bir formül üzerinde duruluyor.

Asgari ücret zammı gündemde

Asgari ücrete ara zam talebi Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Enflasyon verilerinin rekor seviyede seyretmesi, milyonlarca dar gelirlinin zam beklentisini artırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ara zam olmayacağı yönündeki açıklamalarına rağmen, mayıs ayında enflasyonun zirve yapması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi, ara zam için umutları yeniden artırdı.

Zam beklentisi Eylül ayında

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını alırken, asgari ücretlilere de enflasyon farkı oranında zam yapılması ihtimali konuşuluyor. Öne çıkan zam oranı ise yüzde 20-25 civarında. Ancak, asgari ücrete ara zammın temmuzda değil, eylül ayında yapılabileceği belirtiliyor.

Enflasyon farkı netleşti

Emekli ve memurların maaş zamları için 5 aylık enflasyon farkı netleşti ve emekliler için yüzde 22,72 zam garantilendi. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkının üzerine refah payı veya seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Ekonomi yönetiminden ise henüz net bir açıklama gelmedi.