Gözlerin çevrildiği TÜİK'te, Tüketici Fiyat Endeksi'nde Haziran ayına ilişkin veriler belli oldu. Enflasyon yıllık yüzde 71,60, aylık ise yüzde yüzde 1,64 oranında arttı. Bağımsız Araştırma Grubu ENAG ise, enflasyonu yıllık yüzde 113,08 olarak hesapladı.ANKARA (İGFA) -TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı olurken, buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Bu arada özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 70,40, aylık ise yüzde 1,90 olarak açıklandı.

https://twitter.com/ENAGRUP/status/1808383964039512271