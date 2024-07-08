Uzmanlar, önümüzdeki iki ayda enflasyonun 20 puandan fazla düşeceği ve kredi notlarında artış beklentilerinin yabancı girişlerini hızlandıracağı görüşünde.

Enflasyonda düşüş ve tahvil piyasası

Haziran ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti ve bu durum devlet tahvillerine olan talebi artırdı. İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 40’ın altına düşerken, 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 27,31’e geriledi.

28 Haziran ile biten haftada tahvile alım yapan yabancı yatırımcıların bir miktar çıkışı görülse de bu kar satışı olarak değerlendirildi. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde tahvillere hızlı bir giriş beklendiğini vurguladı. Şu anda yabancı yatırımcıların toplam tahvil stokundaki payı yüzde 7 seviyelerinde bulunuyor.

Yabancı girişleri ve tahvil talebi

Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar yılbaşından bu yana 1 milyar 250,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaparken, 8 milyar 127 milyon dolarlık devlet tahvili ve 349,1 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri alımı gerçekleştirdi. 2024 yılında yabancı toplamda 7 milyar 225,7 milyon dolarlık TL menkul kıymetlere giriş yaptı. Son bir yılda ise yabancı yatırımcılar 642,1 milyon dolarlık hisse senedi, 10 milyar 108 milyon dolarlık devlet tahvili ve 348 milyon dolar şirket borçlanma senetleri alımı gerçekleştirdi.

Enflasyon beklentileri ve tahvil faizleri

Haziran ayı enflasyonu yüzde 2,2 beklentilerin altında yüzde 1,64 olarak açıklandı. Bu durum, devlet tahvillerine olan talebi artırdı ve faiz oranlarında hızlı bir düşüşe yol açtı. Uzmanlar, önümüzdeki iki ay boyunca enflasyonda 20 puanın üzerinde düşüş bekliyor. Bu durum, yılsonu enflasyonun yüzde 38-40 seviyesinde olacağına işaret ediyor ve devlet tahvillerine yabancı girişlerinin devam etmesini öngörüyor.

Kredi notu artırımları ve yatırımcı beklentileri

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody’s, 19 Temmuz’da Türkiye kredi notuna ilişkin açıklama yapacak. Moody’s'in not artırımı gerçekleştirmesi ve diğer kredi derecelendirme kurumlarının da benzer adımlar atması bekleniyor. Bu durum, enflasyondaki düşüşle birlikte yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırabilir.

Hazine ihaleleri ve yatırımcı ilgisi

Bu hafta Hazine, 9 yıl ve 4 yıl vadeli sabit faizli devlet tahvili, 7 yıl vadeli değişken faizli ve 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Uzmanlar, bu ihalelere yüksek talep beklendiğini ve özellikle TLREF endeksli ile 4 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihalelerine yoğun ilgi olmasını bekliyor.

Şimşek ve Karahan'ın JPMorgan toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 11 Temmuz'da İstanbul'da JPMorgan tarafından düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak. Toplantıya 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülüyor. Bakan Şimşek, önceki haftalarda Londra’da yabancı yatırımcılarla bir araya gelmişti.