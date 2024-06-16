Yaşanan ekonomik dalgalanmaların en son kurbanı dondurma sektörü oldu. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte dondurma fiyatları da rekor seviyelere ulaştı.

Ülkede enflasyonun artmasıyla birlikte birçok sektörde olduğu gibi dondurma sektörü de etkilendi. Bir zamanlar sokaklarda keyifle yenebilen bir top dondurmanın fiyatı şimdi 20 liraya kadar yükseldi. Bu durum, yurttaşların alım gücünü azaltırken, sektördeki işletmeleri de zor durumda bıraktı.

Uzmanlara göre enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesinde yüksek enerji ve gıda fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar etkili oldu.

Halk ise bu duruma tepki gösterirken, daha önce sık sık dondurma yedikleri mekanlara gitmek yerine alternatif ürünlere yönelmeye başladılar. Bazıları ise dondurmayı lüks bir ürün olarak görmeye başladı ve daha az sıklıkla tüketime başladı.

Dondurma sektörü temsilcileri ise fiyat artışlarının sektörü olumsuz etkilediğini belirtiyorlar. Satışlarda ciddi düşüşler yaşandığını ve kâr marjlarının önemli ölçüde azaldığını ifade ediyorlar. Sektörün gelecek dönemdeki beklentileri ise belirsizliğini koruyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye'de enflasyonun reel ekonomiye olan etkileri yakından takip edilmeye devam ediyor.