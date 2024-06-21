Engelsiz bir yaşam hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ Genel Müdürlüğü koordinesinde, engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz boyunca her salı günü ücretsiz Mordoğan ve Foça seferleri düzenliyor.

Ücretsiz yaz seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşlar için düzenlediği ücretsiz deniz seferlerine bu yaz da devam ediyor. İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün koordine edeceği yaz seferlerinde, engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri, her salı günü Mordoğan ve Foça’ya ücretsiz gemi turları ile ulaşabilecek.

İlk sefer 25 Haziran’da

Ücretsiz seferler, 25 Haziran Salı günü başlayacak. Salı günleri Konak’tan kalkacak gemi, önce Karşıyaka İskelesi’ne uğrayacak ve ardından Mordoğan’a, sonrasında ise Foça’ya varacak. Günü Mordoğan ve Foça’da geçirecek olan engelli yurttaşlar ve refakatçileri, akşamüstü aynı güzergâhla geri dönecek. Sefer programı şu şekilde olacak:

Konak’tan kalkış: 08.30

Karşıyaka İskelesi’ne varış: 08.45

Mordoğan’a varış: 10.00

Mordoğan’dan hareket: 10.20

Foça’ya varış: 11.00

Nasıl başvurulur?

Engelli İzmirim Kart sahibi engelli yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir kişi, tura katılmak için 0232 320 00 35 (Dahili 102-103) numaralı telefonu arayarak biniş yapacakları iskeleyi bildirmeleri gerekiyor. Gemi kapasitesi 300 kişi ile sınırlı olduğundan, seferden en az bir gün önce rezervasyon yapılması önem taşıyor. 7 yaş ve altı çocuklar, ebeveynleri ile birlikte olmak koşulu ile seferlerden ücretsiz faydalanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bir yaşam hedefi doğrultusunda engelli yurttaşların sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamak amacıyla birçok farklı etkinlik ve hizmet sunmaya devam ediyor. Ücretsiz yaz seferleri, bu çalışmaların bir parçası olarak engelli yurttaşların ve refakatçilerinin keyifli bir yaz geçirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.