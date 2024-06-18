Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf araç satın alan engelli yakınlarının vefatı durumunda, mirasçılarının aracın ÖTV’sini ödemek zorunda kalacağına dair bir maddenin Meclis'e sunulacak vergi paketine eklenmesi bekleniyor. Bu durum, engelli ailelerinin tepkisine neden oldu.

Engelli ailelerine vergi miras kalacak!

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, bayram sonrası Meclis’e sunulacak vergi paketine, engelli ailelere yeni yükler getirecek bir maddenin eklenmesi planlanıyor. Bu maddeye göre, ÖTV muafiyetiyle araç alan aile, engelli yakınının vefatı durumunda aracın ÖTV’sini tamamen ödemek zorunda kalacak.

"Engelli aileleri elindekini avucundakini vergiye yatıracak"

Zihinsel Özürlüler Federasyonu Başkanı Aynur Dankaz, bu düzenlemeyi sert bir dille eleştirdi: “Ömürleri çileyle geçen engelli aileler, devletten destek beklerken yeni yüklerle karşılaşıyor. Yoksullukla mücadele eden milyonlarca aile, şimdi de ÖTV mirasını ödemek için borçlanacak, elindekini avucundakini satıp vergiye yatıracak.”

"Engelli aileleri cezalandırılıyor"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Aynur Dankaz da düzenlemeyi eleştirdi: “Engelli aileleri, hayatları boyunca hem maddi hem de manevi olarak ağır bir yük taşıyor. Araç, engelli aileleri için zaruri bir ihtiyaç. Şimdi engellimizi kaybettiğimizde bu araç için vergi ödemek zorunda kalacağız. Bu, engelli ailelerini cezalandırmaktan başka bir anlam taşımıyor. Devlet, nefes almayalım diye mi uğraşıyor? Çoğu yoksul olan engelli aileleri, bu vergiyi ödemek için ya aracını satacak ya da yeniden borçlanacak.”

Önceki kısıtlamalar ve yeni düzenlemeler

Engellilerin araç alımı konusunda daha önce de çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Motor silindir hacmi 1.600 cc'yi geçmeyen araçlar ve 1 milyon 591 lirayı aşmayan araçların alınabilmesi gibi sınırlamalar bulunuyordu. Ayrıca kullanıcı sayısı 3 kişiyle sınırlandırılan bu araçların, engellinin ikamet ettiği il dışında sürekli kullanımına da yasak getirilmişti. Şimdi ise engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu ve 5 yılda bir araç alma hakkının 10 yıla çıkarılması gibi yeni düzenlemeler gündeme geliyor.