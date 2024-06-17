Muafiyetten yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması ve engelli araçların veraset yoluyla intikalinde vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.

Engelli araçlarda ÖTV muafiyeti 5 yılda bir olacak!

2024 yılında 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan ve engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir muafiyet sağlanan ÖTV'de önemli bir değişiklik yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 226 milyar TL'yi bulan vergi geliri beklentisiyle hazırladığı vergi paketinde yer alan taslak çalışmaya göre muafiyet süresi 10 yıla çıkarılacak.

Engelli araçlar miras yoluyla devredilirse vergi ödenecek!

Mevcut düzenlemede engelli araçlar 5 yıl sonra satılabiliyordu. Taslak çalışmada ise bu araçların veraset yoluyla intikalinde de muafiyetten yararlanabilmeleri için 10 yıl devredilmemeleri şartı koşuluyor. Aksi takdirde veraset yoluyla geçen araçlarda muafiyetten yararlanılan vergiler mirasçılar tarafından ödenecek.

Engelli araç satışları 2024'te fırladı!

2024 yılında ÖTV muafiyetinden yararlanarak yapılan engelli araç satışları önemli ölçüde arttı. İlk 5 ayda satılan araçların yaklaşık yüzde 30'u bu muafiyetten faydalanarak satıldı. Bu durum, vergi kaybına neden olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi.