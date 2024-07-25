Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in vizyon projeleri arasında yer alan 12-18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Engelli bireylerin sosyal yaşamlarını desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Köşk ilçesinde hayata geçirilen bu proje, 20 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor. Merkezde ortak yaşam alanlarının yanı sıra, grup ve bireysel eğitim alanları, iş uğraş atölyesi ve çok amaçlı toplantı salonu gibi bölümler yer alacak.

Tüm ihtiyaçlar karşılanacak

Başkan Nuri Güler, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan merkez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylandı. Başkan Güler, “Evlatlarımızın mutluluğunu ve gelişimini desteklemek önceliğimizdir. Bu merkez, sadece Köşk’e değil, Aydın’a da büyük değer katacaktır” dedi.