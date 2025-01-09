Her sabah İzmir’in sokaklarını adımlayan bizler, şehrimizin güzellikleriyle, tarihi dokusuyla övünürüz.

Efes’in görkemi,

Bergama’nın tarihi,

Körfez’in mavisi…

Kemeraltı’nın nostaljisi,

Agora’nın büyüsü…

Peki, bu güzellikleri herkes eşit şekilde görebiliyor mu?

Daha doğrusu, herkes bunları hissedebiliyor mu?

Engelli vatandaşlarımızın İzmir’deki müze ve ören yerlerini ziyaret ederken yaşadığı zorluklar, maalesef ki büyük bir sorun.

Sanki hiçbir engelli buraya gelmeyecekmiş gibi düşünülerek yapılmış her şey. Görme engelliler için ne kabartma haritalar var ne Braille alfabesiyle bilgi panoları.

Dokunup hissedecekleri replika eserlerden ise eser yok.

Efes Antik Kenti’nin kaygan zeminleri, tekerlekli sandalye kullanan bir engelli ziyaretçi için adeta bir tuzak.

Tahta rampalar, dayanıklı olması gereken yerlerde, zamanla çürüyüp daha tehlikeli hale geliyor.

Bergama Akropolü’nde ve İzmir Arkeoloji Müzesi’nde asansörlerin çok sık arızalanması ve çalışmaması başka bir fiyasko.

Kim için yapıldı bu yapılar? Engelli vatandaşlar bu güzelliklerden mahrum olmalı.

Kızlarağası Hanı’nın olduğu bölgede bir engelli tuvaleti bile bulunmaması, nasıl izah edilebilir?

Turizm, bir şehir için hem ekonomik hem de kültürel bir güç. Ancak bu gücün kapsayıcı olmaması, o kenti yalnızca belirli bir kesime hitap eder hale getiriyor.

İzmir’in turistik cazibesi yalnızca “engelsiz” olanlar için mi?

Bir görme engelli için İzmir Körfezi’nin güzelliklerini anlatan bir dokunsal harita yok. İşitme engelliler için rehberlik edecek bir bilgilendirme sistemi bile düşünülmemiş.

Şehir yöneticilerine ve turizm sektörüne çağrım şu: İzmir’i “herkes” için erişilebilir kılın. Engelli vatandaşlar için özel rotalar oluşturun, müze ve ören yerlerinde dokunsal haritalar, replika eserler, Braille alfabesiyle bilgi panoları sağlayın. Tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçilerin dinlenebileceği ve şarj istasyonlarından yararlanabileceği alanlar yapın.

Unutmayalım ki güzellikler herkesle paylaşıldığında anlam kazanır.

GÜNÜN SÖZÜ

İzmir’i eşit bir şehir yapmak elimizde