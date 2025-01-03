2025 yılı için memur maaşları ve sosyal yardımlar belirli oranlarla arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına yapılan artışın yanı sıra engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım desteği ve 65 yaş aylıkları da yeniden düzenlendi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 11,55 olarak belirlenmiş durumda. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

2025 yılı için yapılan zam, sadece memur maaşlarını değil, aynı zamanda çeşitli sosyal yardımları da etkiledi.

Engelli maaşları güncellendi

Engelli bireylerin aldığı maaşlar da zam oranlarının açıklanması ile birlikte değişti.

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem 2024 (Temmuz-Aralık): 3 bin 338 TL 2025 (Ocak-Haziran): 3 bin 723 TL

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlar 2024 (Temmuz-Aralık): 5 bin 7 TL 2025 (Ocak-Haziran): 5 bin 585 TL

Engelli yakını aylığı 2024 (Temmuz-Aralık): 2 bin 798 TL 2025 (Ocak-Haziran): 3 bin 121 TL



Kıdem Tazminatı tavanı arttı

Kıdem tazminatı tavanı da yapılan artışlarla yükseldi. Bu, işten ayrılan çalışanların alacağı kıdem tazminatının üst sınırını etkiliyor.

2024 (Temmuz-Aralık): 41 bin 827 TL

41 bin 827 TL 2025 (Ocak-Haziran): 46 bin 658 TL

Yeni düzenleme ile birlikte, çalışanların haklarını alırken belirlenen tavan artışı daha yüksek bir ödeme sağlamış oldu.

Evde bakım desteğine zam

Evde bakım desteği, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti sağlayan ailelere yapılan bir ödeme olup, 2025 yılı itibarıyla artışa uğradı.

2024 (Temmuz-Aralık): 9bin 77 TL

9bin 77 TL 2025 (Ocak-Haziran): 10bin 126 TL

65 Yaş aylığı ve diğer yardımlara zam

65 yaş aylığına da zam yapıldı. Bu ödeme, emekli maaşı olmayan ve belirli yaşın üzerindeki vatandaşlara verilen bir yardımdır.

2024 (Temmuz-Aralık): 4 bin 180 TL

4 bin 180 TL 2025 (Ocak-Haziran): 4 bin 662 TL

Ayrıca, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bu zamdan etkilenmiş olup, memur maaşı kat sayısı doğrultusunda yapılan ödemeler arttı.

Bedelli askerlik ücretinde artış

Bedelli askerlik ücreti de 2025 için yeniden belirlendi. Bu ücret, askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler için önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor.