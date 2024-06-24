AK Parti İzmir İl EKM Başkanı Emrah Görenti, son günlerde medyada yer alan asparagas haberler hakkında açıklamalarda bulunarak engelli vatandaşların ve ailelerinin endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

Görenti, AK Parti hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar engelli vatandaşlara yönelik sağlanan hizmetleri hatırlattı. Hiçbir vatandaşın özellikle engelli bireylerin hak mahrumiyeti yaşamayacağını belirten Görenti, suistimallerin önlenmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca, bu tür spekülasyonları ve asparagas haberleri kullananların, engelli vatandaşların hassasiyetlerini istismar etmeye çalıştıklarını dile getirdi.