İZMİR (AA) - METİN AYDEMİR - Dünya çapında 50'den fazla ülkede 1 milyonu aşan gönüllüsüyle engellilerin sosyal, fiziksel ve ekonomik şartlarını geliştirmeyi amaçlayan küresel kuruluş Best Buddies, İzmir'de açtığı mazağadan elde edilecek geliri engelliler için kullanacak.

Ağırlıklı olarak zihinsel ve gelişimsel engelliler için fırsatlar yaratan gönüllülerden oluşan kuruluş, engeli olanların sosyal hayata, okula, iş hayatına başarılı bir şekilde entegre oldukları bir dünya hedefiyle özel gereksinimli bireylerle özel gereksinimi bulunmayanları eşleştirerek, birbirlerini anlamalarına ve "en iyi dostlar" olmalarına yardımcı oluyor.

Kuruluşun 2010 yılından bu yana Türkiye organizasyonlarına öncülük eden Bergama'da kurulu Güzel İşler Derneğinin girişimleriyle açılan mağazada, Türk markalarının özel seri ayakkabıları, çanta, tişört, aksesuarlar, yerel sanatçıların tasarım ürünleri, UNESCO Dünya Mirası Bergama tasarımlı tekstil ürünleri ile bölge kadınlarının ürettiği ürünler "Best Buddies Türkiye" markasıyla satılıyor.

Mağazadan haberdar olan ilçedeki bazı engelliler de yardım etmek için zaman zaman mağazayı ziyaret ediyor.

-"Engelliler mağazada çalışacak, ürün üretecek"

Güzel İşler Derneği Başkanı Gizem Ayrık, AA muhabirine Türkiye'de 8 ilde ve 6 bin gönüllüyle Best Buddies çalışmalarına öncülük ettiklerini söyledi.

Kuruluşun ABD merkezli e-ticaret mağazasıyla gelir elde ettiğini aktaran Ayrık, Best Buddies Türkiye'nin e-ticaret üzerinden satış yapan ikinci, mağazacılık anlamında ise tek ülke konumunda olduğunu anlattı.

Ayrık, kar amacı güdülmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, projeyi yakın bir gelecekte 8 şehirden 25 şehire ulaştırmak. Maksadımız Best Buddies Türkiye projesini daha fazla şehre yaymak, daha fazla insanı sosyal etkiden faydalanır hale getirmek. Buradan elde edeceğimiz geliri de bunun için kullanacağız. Öğrencilerin çeşitli aktivitelerine katkı sağlamak ve çeşitli eğitimler için maddi imkan gerekiyor. Eğitimleri verecek kişilerin bölgelere gitmesi, gönüllülerin masraflarının karşılanmasıyla farklı şehirlerde projelerin yürütülmesini hedefliyoruz."

Ayrık, mağazada ilerleyen dönemlerde özel gereksinimli bireylerin de çalışmasını, onların üreteceği ürünlerin satılmasını planladıklarını ifade ederek, "Özel gereksinimli bireyler, sosyal anlamda tüm dünyada sosyal bir izolasyona uğruyor. Gerektiği kadar sosyal anlamda etkileşim kuramıyor. Gittikleri alanlar kısıtlı ve aileleriyle sosyalleşmeye çalışıyorlar. Fakat Best Buddies projesinde yer alan bireyler, bir yıl boyunca arkadaşlık yapıyor. Okul döneminde eşleşen öğrenciler, bu arkadaşlıklarını çok uzun süre devam ettiriyor. Bazı çocuklarımızın arkadaşlığı 5-6 yıldır sürüyor. Bu açıdan projenin önemi büyük." diye konuştu.

-"Çok güzel bir etkinlik"

Bergama Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören Edwards sendromlu 21 yaşındaki Bengü Naz Ören de toplulukta 6 yıldır arkadaşlık yaptığını, burada mutlu olduğunu belirtti.

Etkinliklerin kızının soysal hayatına olumlu yansıdığını aktaran anne Ebru Ören de "Kızımın eşleştiği arkadaşıyla iletişimi hala sürüyor. Kızım şu an 21 yaşında, 6 yıldır bu projenin içerisindeyiz. Ben de gönüllü bir anneyim. Best Buddies çok güzel bir etkinlik. Çevredeki 'engelli' kavramını kaldırmak için güzel bir proje. Fakat burada önemli olan insanların bu projeye daha çok katılım sağlaması." dedi.