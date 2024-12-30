Engellilere yönelik ÖTV muafiyetli araç alımlarında önemli bir değişiklik yaşandı. Artık engelliler, yalnızca 10 yılda bir araç alabilecek. Bu düzenleme, geçmişte alınan araçları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Geçmişte alınan araçlar için yeni kurallar

Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren yeni düzenleme ile engellilerin ÖTV muafiyetli araç alımında 10 yıl kısıtlaması geriye dönük uygulanmaya başlayacak. Yani daha önce ÖTV’siz araç alanlar da bu 10 yıl kısıtlamasından etkilenecek.

10 yıl şartı geçmişteki araçları nasıl etkileyecek?

Özellikle, 3 yıl önce araç almış bir engelli birey, aracını 2 yıl sonra satabilecek; ancak yeni araç alabilmesi için 7 yıl daha beklemek zorunda kalacak. Bu düzenlemeyle, engellilerin yalnızca 10 yılda bir ÖTV muafiyetinden faydalanabilecekleri belirtildi.

Yasal değişiklikle ilgili son gelişmeler

Geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçerek yasalaşan bu yeni düzenleme, engellilerin ÖTV muafiyetli araç alımında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Aracını 5 yıldan önce satan engelliler için cezasız satış imkanı sunulacak, ancak aynı kişiler, 10 yıl süresi dolmadan ikinci bir araç alımı yapamayacak.