Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), engelli bireylerin sorunlarını masaya yatırmak amacıyla İzmir'de 31 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen "Engellilik Çalıştayı"na ev sahipliği yapıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün çalıştaya katılmak üzere İzmir’e geliyor ve açılış konuşmasını gerçekleştirecek. CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka da çalıştay hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

81 ilden katılımcı yer alacak

Çalıştay hakkında açıklamalarda bulunan Aylin Nazlıaka, etkinliğin önemine değinerek, çalıştayın on ayrı masada, engelli bireylerin sorunlarını çözmeye yönelik tartışmalar ve fikir alışverişleri ile sürdüğünü belirtti. "Bu etkinlikte sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve 81 ilden Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları yer alacak" diyen Nazlıaka, çalıştayda tüm gün boyunca tartışmaların süreceğini ifade etti.

Özgür Özel açılış konuşmasını yapacak

Çalıştayın en dikkat çeken kısmı ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşması olacak. Nazlıaka, Özel’in 1 Şubat 2025 tarihinde çalıştayın resmi açılışını yapacağını duyurdu. Etkinlik, engelli bireylerin yaşadığı sorunları gündeme taşıyarak çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

Sonuç bildirgesi sonrasında açıklanacak

Nazlıaka, çalıştayın sonuçlarının 2 Şubat 2025 tarihinde İzmir İl Başkanlığı’nda yapılacak bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağını belirtti. "Çalıştayın sonuç bildirgesini yarın saat 11:00’de paylaşacağız" diyen Nazlıaka, bu etkinliğin engelli bireyler ve onların sorunlarının çözümü için atılacak önemli adımların başlangıcı olduğunu vurguladı.