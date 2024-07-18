Engelsiz Çocuklar Pamucak Sahili'nde Buluştu

Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile İzmir Kemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, çocuklar ve anneleri için unutulmaz bir gün oldu.

Engelsiz Yaşam Merkezlerinin anlamlı buluşması

İki belediyenin Engelsiz Yaşam Merkezleri tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada hem çocuklar hem de aileleri keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin de engelsiz çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

Sosyalleşmenin tadı çıkarıldı

Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocuklar ile Kemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, birbirleriyle kaynaşarak keyifli vakit geçirdi. Oyunlar oynayıp çeşitli aktivitelerle eğlenen çocuklar, yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu. Anneler ise bu etkinlikte tanışarak, hoş sohbetler edip güzel bir günün parçası oldular.

Efes Selçuk Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Merkezleri arasında kurulan bu bağ ile hem çocuklar hem de anneleri sosyalleşmenin tadını çıkardı. Etkinlik sonunda aileler, memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür etkinliklerin tekrarlanmasını istediklerini belirttiler.