Puruli Kültür Sanat tarafından on ikinci kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 7-13 Haziran tarihleri arasında Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında izleyicilerle buluşacak.ANKARA (İGFA) - Festivalin Paribu Cineverse ANKAmall gösterimleri için biletler, biletinial.com üzerinden 50 TL'ye satışa sunuldu. Goethe-Institut’taki tüm gösterim ve etkinlikler ise ücretsiz olarak gerçekleşecek.

UZUN FİLM YARIŞMASI'NDA 5 FİLM YER ALIYOR

Dikkat çeken yerli yapımların yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl; Mete Gümürhan’ın Beraber, Aslı Özge’nin Kara Kutu, Büşra Bilginer’in Kıyıda, Aslıhan Ünaldı’nın Suyun Üstü ve Nehir Tuna’nın Yurtfilmleri yer alıyor. Yarışmanın jürisinde ise sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Somnur Vardar ve akademisyen Ali Karadoğan bulunuyor.

Jüri üyeleri, kategorisini belirleyecekleri bir ödül ile birlikte En İyi Yönetmen ve Jüri ödüllerinin sahiplerini seçerken; Seyirci Özel Ödülü’nün sahibini ise her yıl olduğu gibi gösterimler sonrası kullandıkları oylarla izleyiciler belirleyecek. Seyirciler oylarını Braille alfabesi ile basılan pusulalarla da kullanabilecekler. Ödül sahipleri, 13 Haziran Perşembe saat 19:30’da Goethe-Institut’ta düzenlenecek ve sunuculuğunu Ege Kayacan’ın yapacağı ödül töreninde açıklanacak.

8 ÜLKEDEN 15 FİLM KISA FİLM YARIŞMASI’NDA

Kısa film üretiminin gelişimine katkıda bulunmayı ve tüm dünyadan nitelikli örnekleri festival izleyicisi ile erişilebilir olarak buluşturmayı amaçlayan Kısa Film Yarışması’na bu yıl konu sınırlaması olmaksızın; kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan 28 ülkeden 136 kısa film başvurdu. Sinema yazarı Öykü Sofuoğlu, sinema yazarı Hasan Nadir Derin ve festival program koordinatörü Kaan Denk’ten oluşan seçici kurul 8 ülkeden toplam 15 filmi yarışma programına dahil etti.

Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması’nda; João Rodrigues'in Ana Morfoz (Ana Morphose), Dana Arshagti’nin Aslında Hiçbir Şey Olmadı (Nothing Really Happened), Onur Bilmen'in Ben Yağmurum (I am Rain), Jérémy Prudent’in Beş (Five), Alexandra Shadrina'nın Doğruluk Mu, Cesaret Mi? (Shtander, shtander, Katya!), Çağıl Bocut’un Her Gün Biraz Daha Kolay (Every Day It Gets A Little Easier), Haoran Deng'in Kulaktan Kulağa (On the Grapevine), Yasemin Demirci’nin Onun Kalesinde (In His Fortress), Ivan Sosnin'in Otuz Saniye (Thirty Seconds), Maryam Khodabakhsh'in Örümcek-Kadın (Spider-Zan), Natalia Dementyeva'nın Paltonun Altında (Under The Overcoat), Valentin Coste ve Florent Beaudot'un Seçme Filmi (Selftape), Resmiye Emir'in Sonunda (At Last), Mahmood Pouyandeh'nin Stratosfer (Stratosphere) ve Shahrzad Ebrahimi'nin Zilden Sonra (After The Ringing of The Bell) filmleri yer alıyor.