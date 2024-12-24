Balçova Belediyesi, engelli bireyler ve ailelerine özel "Engelsiz Yılbaşı Partisi" düzenleyerek yeni yılı coşkuyla karşıladı. Başkan Onur Yiğit, kutlamada engelli bireylerle birlikte dans etti.

Balçova Belediyesi, ilçede yaşayan engelli bireyler ve aileleri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. “Engelsiz Yılbaşı Partisi” kapsamında, yaklaşık 250 engelli birey ve yakınları bir araya geldi. Etkinlikte, katılımcılar eğlenceli şarkılar eşliğinde dans ederek yeni yılı coşkuyla kutladı. Yaklaşık 250 engelli ve yakınının katıldığı kutlamada yeni yıl pastası da kesildi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “2025’te daha çok bir araya geleceğiz” diyerek şunları söyledi: “Hepiniz hoş geldiniz. 2025 yılınızı şimdiden kutluyorum. Bu yıl size, sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Güzel günlerimiz olsun. Böyle partiler yapalım. Eksiklerinizi giderelim. Her zaman yanınızda olalım. Ben göreve gelirken ‘her zaman dezavantajlı kesimin yanında olacağım’ diye söz vermiştim. 2024’ün 8 ayında elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama hayal ettiğimi yapamadım. Hayal ettiğimi yapmak için önümde 4 yıl daha var. Bu 4 yıl içinde göreceksiniz ki bu yaptığımız hizmetler katlanarak artacak. Sadece maddiyat yetmez; maneviyat da çok önemli. İyi gününüzde de, kötü gününüzde de sizlerle birlikte olacağım. Bu sene bir kaç organizasyonda bir araya geldik. 2025’te daha çok birlikte olacağız. Nice mutlu yıllarımız olsun. Hepinizi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.