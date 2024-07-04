Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Kısa Mola Merkezleri'nde Engelsİzciler projesini hayata geçirdi. Dalaman'da düzenlenen son etkinlikte 28 engelli birey, izcilik vasıtasıyla unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Engelsİzciler projesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve kişisel becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Menteşe, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde faaliyet gösteren Kısa Mola Merkezleri, engelli çocuklara güvenli ve keyifli bir ortam sunuyor.

Dalaman ilçesindeki Kille Koyu'nda düzenlenen yedinci izcilik etkinliğinde, 28 engelli bireye temel liderlik eğitimi alan uzman personel tarafından izcilik eğitimi verildi. Bu etkinlik sayesinde katılımcılar, denize girme, farklı oyunlar oynama gibi aktivitelerle yeni deneyimler kazandılar.

Etkinlik sonrası yapılan değerlendirmelerde, engelli çocukların kamp sürecinden memnun kaldıkları ve ailelerinden ayrı kalmalarının kendileri için yeni bir deneyim olduğu belirtildi. İzcilik sayesinde sosyal becerilerini geliştirdiklerini ve kendilerine olan güvenlerinin arttığını ifade ettiler.