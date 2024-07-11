Son olarak Elçin Sangu ile birlikte başrol oynadığı "Çöp Adam" dizisiyle izleyiciyle buluşan Düzyatan, şimdi de bir yarışma programıyla sevenleriyle yeniden bir araya gelecek.

Büyük ödül 500 bin TL

Engin Altan Düzyatan'ın sunacağı "Milyoner Aile" yarışmasında, dört aile 500 bin TL'lik büyük ödül için mücadele edecek. Yarışma formatı, kaybetmenin olmadığı bir yapıya sahip. Her bir aile, 4 kişilik ekipler halinde yarışacak ve yarışmaya katılacak ekipler, istedikleri akrabalarıyla birlikte yarışabilecekler.

Ödüller katlanarak artacak

Yarışmada aileler, cevapları içinde olan 14 soruya en hızlı ve doğru şekilde yanıt vermeye çalışacaklar. Her doğru yanıt, ödülü katlayarak artıracak ve milyonlara ulaşma şansını sağlayacak. Büyük ödül olan 500 bin TL'yi kazanmak için ailelerin soruları hızlı ve doğru şekilde cevaplaması gerekecek.

"Milyoner Aile" yarışmasında elenen aileler bile kasalarında biriken ödüllerle yarışmadan ayrılacaklar. Bölüm sonunda en düşük puanlı aile yerini yeni bir aileye bırakacak, böylece her bölümde yeni aileler şansını deneme fırsatı bulacak.