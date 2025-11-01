Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Engin Çağlar'ın vefat etti. Çağlar'ın vefat haberini, kurucu üyesi olduğu Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Vakfın paylaşımında şu ifadelere yer verildi; "Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması'nın, Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay ise X hesabından Engin Çağlar'ın ölüm nedenini yazdı.

Akay, "Vefat eden Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar, çok sağlıklıydı. Ancak dün gece trafik kazası geçirdi. Evinin önünde motosiklet çarpması nedeni ile olay yerinde hayatını kaybetti. Değerli oyuncumuz kafasını çarpmış ve maalesef bu elim kaza onu hayattan kopardı. Çok üzgünüm. Kendisi ile yaptığımız fasılları, röportajları ve anılarımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Nur içinde yatsın inşallah." İfadelerini kullanarak Çağlar'la çekilmiş bir fotoğraflarını da paylaştı.

