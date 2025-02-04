Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin "Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçunun öncül suçu olarak değerlendirilen "Dolandırıcılık" suçundan beraat ettiğini duyurdu. Ancak, Engin Polat ve eşi Dilan Polat hakkında yürütülen diğer yasal süreçler devam etmektedir. Özellikle, vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla ilgili olarak, Engin Polat için 65 yıla kadar, Dilan Polat için ise 32 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

Ayrıca, Engin Polat, daha önce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliye edilmişti.

Dolandırıcılık suçundan beraat etmiş olsa da, Engin Polat ve Dilan Polat'ın diğer suçlamalarla ilgili yargı süreçleri devam etmektedir.