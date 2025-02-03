Engin Polat, tatil sırasında bir eğlence mekanında iki kadınla çekildiği fotoğrafın ardından, eşi Dilan Polat'ı kıskançlık krizine sürükledi. İznik'te tatil yapan Dilan Polat, eşinin samimi görüntülerini görünce sosyal medyada imalı paylaşımlar yaparak tepkisini ortaya koydu.

Dilan Polat'tan misilleme

Engin Polat'ın eğlence mekanında çekilen ve iki kadınla birlikte olduğu fotoğrafı, Dilan Polat'ın sosyal medya hesabında yer alan keskin paylaşımlarla karşılık buldu. Hem sözlü hem de görsel olarak tepkisini dile getiren Dilan, “Hanımlar, Engin’le fotoğraf çekilin sorun yok ama çok rica ediyorum, saçma sapan şekilde değil.” şeklinde bir mesaj yayımladı. Bu paylaşım, izleyenler arasında büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada gündem oldu

Dilan Polat’ın attığı göndermeler, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa süreli bir küslük yaratırken, bazı takipçiler bu durumu “kurgu” olarak nitelendirdi. “Hep aynı senaryo” ve “Kurgu yapıyorlar” gibi yorumlar, konunun aslında ne kadar abartıldığını düşündürdü.

Engin Polat’tan sessizliğe misilleme

Fotoğraflarının ardından Engin Polat, eşinin paylaşımlarına sessiz kalmasa da durumu doğrudan açıklamadı. Ancak, Dilan Polat’ın misilleme dolu paylaşımları, eşinin bu konuda “soluğu”nun Dilan’ın yanında alındığını ima etti. Dilan Polat, bu olayların ardından gönlünü almak için Engin Polat’ı affettiğini belirtti.