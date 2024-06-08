AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan ve eniştesinin teklifiyle Amasya Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden kulübün başına geçen 39 yaşındaki Aynur Gök, küçük futbolcularla bir anne şefkatiyle ilgileniyor.

Yaklaşık 15 yıldır turist rehberliğiyle ilgilenen Aynur Gök'e kız kardeşinin eşi Nuri Atlı, 1 yıl önce kurduğu ve antrenörlüğünü de yaptığı ama maddi sıkıntılar çeken Amasya Demir Spor Kulübü'nün başkanlığını teklif etti.

Sporu ve çocukları çok seven Gök, 6 ay önce teklifi kabul ederek Amasya Amatör Futbol Ligi'nde 13 yaş altı takımıyla mücadele eden ve yüzden fazla çocuğa eğitim verilen kulübün başına geçti.

Futbolcularla bir anne gibi ilgilenen Gök, mümkün olduğunca antrenmanlarda ve maçlarda sporcuları yalnız bırakmıyor.

Kentteki bütün çocukları spor kulübüne davet eden Gök'ün hedefi, diğer spor branşlarında da takım oluşturmak.

Aynur Gök, AA muhabirine, kulüp başkanlığı gibi bir hayali bulunmadığını, eniştesinin teşvikiyle başkan olmaya karar verdiğini söyledi.

Kulübün maddi anlamda sorunlar yaşadığını belirten Gök, bu nedenle kendisinin de taşın altına elini koyduğunu vurguladı.

Kendisinin 2005'ten beri voleybol hakemliği de yaptığına dikkati çeken Gök, "Kız kardeşim, eniştem ve ben, bulunduğumuz yüzyılda çocuklara yönelik çok fazla uyarıcı olduğu için çocukların bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. Çocukların sporla kendilerini eğitebileceğini, yönlendirebileceğini düşünüyorum. Sporla yetişen çocukların dürüst ve ahlaklı olacağına inanıyorum. Sporcularımla anne gibi ilgileniyorum, onların her derdine çare bulmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





- "Kadınların da bu sporun içine dahil olmasını istiyordum"

Nuri Atlı ise Amasya'da amatör anlamda spor alanında faaliyet gösteren kulüp eksikliği bulunduğunu, bu kulübü de bundan dolayı kurduğunu dile getirdi.



Kadın başkan olmasının farkındalık yaratacağını düşündüğüne işaret eden Atlı, "Pozitif bir ayrımcılık olabileceğini düşündüm. Kadınların da bu sporun içine dahil olmasını istiyordum. Teklif ettim, o da desteğini esirgemedi. Çocuklara yaklaşımı çok güzel. Zaten yıllardır o da sporun içinde." diye konuştu.

