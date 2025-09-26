Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçiş süreci kapsamında 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 04.00 ile 09.00 arasında sistem güncellemesi gerçekleştirilecek ve bu süre zarfında hizmetlerde kısa süreli kesintiler yaşanacak.

Bağımsız bankacılık dönemine geçişle birlikte en dikkat çeken değişiklik IBAN numaralarında olacak. Şimdiye kadar QNB’ye ait “111” kodunu kullanan Enpara müşterilerinin tüm hesapları yeni banka koduyla güncellenecek. Bu nedenle 3 milyondan fazla kullanıcının IBAN numarası sıfırdan değişmiş olacak.

Banka, tüm müşterilerini SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirerek, güncelleme sonrası yeni IBAN’larını kontrol etmeleri gerektiğini duyurdu.

Mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, eski IBAN’lara gönderilecek EFT ve SWIFT işlemleri 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak. Böylece geçiş döneminde para transferlerinde herhangi bir sorun yaşanmayacak.

Yapılacak bir diğer düzenleme kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor. QNB ve Enpara arasında ortak kullanılan kart limitleri ayrılacak. Bundan sonra müşterilerin iki ayrı kart limiti olacak ve limit dağılımı tamamen kullanıcıların tercihine bırakılacak.

Enpara, bağımsız banka olarak yeni dönemine hazırlanırken, milyonlarca müşterisini doğrudan etkileyen bu değişikliklerin sorunsuz şekilde tamamlanması için yoğun bir teknik çalışma yürütüyor.