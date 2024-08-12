Banka, sorunun farkında olduklarını belirterek, çözüm için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ancak sorunun kaynağı ve ne zaman giderileceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

Kredi Kartı İşlemleri ve Mobil Uygulama Erişimi Etkilendi

Enpara.com kullanıcıları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, kredi kartlarıyla işlem yapamadıklarını ve mobil uygulamaya giriş yaptıklarında kredi kartlarını görüntüleyemediklerini belirtiyor. Bu durum, kullanıcıların günlük işlemlerinde ciddi aksaklıklara yol açtı.

Banka, "kısa süreli teknik bir sorun" dedi

Enpara.com, sosyal medya platformu X'te yapılan şikayetlere yanıt vererek, "Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en kısa sürede gidereceğiz." şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak bankadan gelen bu açıklama, kullanıcıların yaşadığı mağduriyeti tam olarak gidermiş değil, zira sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kullanıcıların beklentisi

Kullanıcılar, sorunun en kısa sürede çözülmesini ve bankanın daha fazla bilgilendirme yapmasını bekliyor. Özellikle kredi kartlarının kullanılamaması, hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için büyük bir problem teşkil ediyor. Enpara.com’un sorunu çözmek için ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, kullanıcılar da mağduriyetlerinin giderilmesi için bankadan net bir açıklama bekliyor.