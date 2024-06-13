İSTANBUL (AA) - Enuygun Sigorta Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, vatandaşların başta sağlık olmak üzere ev ve araçlarıyla ilgili sigorta işlemlerini tamamlamış olarak tatile çıkmanın olası risklere karşı tatilseverleri koruyacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili seyahat sektörünü hareketlendirdi. Yola çıkmak için plan yapan birçok tatilseverin sigorta işlemlerini ihmal etmemesi gerekiyor. Özellikle evden uzakta geçirilen zamanlarda önemi daha da iyi anlaşılan konut sigortası tatil dönemlerinde kritik öneme sahip.

Konut sigortası, ev ve eşyalarla ilgili pek çok riske göre düzenlenerek tatil dönüşü hazırlıksız yakalanabilecek olası risklere karşı vatandaşları güvende tutuyor. Konut sigortaları hırsızlık, sel, su baskını, yangın, fırtına gibi istenmeyen durumlara karşı koruma sağlarken çilingir, elektrik, su tesisatı, cam kırılması gibi durumlar için de yardım hizmetleriyle acil destek sağlıyor.



Tatile arabayla gidecek olanlar için de zorunlu trafik sigortası bir diğer kritik öneme sahip sigorta ürünü olarak öne çıkıyor. Zorunlu trafik sigortası özellikle yolda kalma durumlarına karşı çekici gibi yol yardım hizmetleri sağlıyor. Olası bir kaza halindeyse büyük bir finansal güvence oluyor.

- "Son dakika planıyla yapılan vizesiz seyahatlerde sigorta göz ardı ediliyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Sigorta Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, vatandaşların başta sağlık olmak üzere ev ve araçlarıyla ilgili sigorta işlemlerini tamamlamış olarak tatile çıkmanın olası risklere karşı tatilseverleri koruyacağını belirtti.



Özdoğan, öncelikle son dakika yurt dışına çıkacaklar için seyahat sağlık sigortasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vize başvurusu yaparken seyahat sigortası zorunlu olduğu için bireyler vize isteyen ülkelere sigorta yaptırarak gidiyor. Fakat özellikle son dakika planıyla yapılan vizesiz seyahatlerde sigorta göz ardı ediliyor. Geniş kapsamıyla birçok tatilcinin yurt dışı tatillerinde sağlık sorunu yaşaması halinde finansal olarak güvence sağlayan seyahat sağlık sigortasını yola çıkmadan mutlaka yaptırmalarını öneriyorum. 30 bin avroya kadar tedavi masraflarını karşılayan seyahat sağlık sigortasının limiti sigortalının isteğine göre artırılabiliyor. Ek teminatlarla bagaj kaybı, tedavi nedeni ile ülkeye nakil, cenaze nakli, seyahatin gecikmesi, seyahatin iptali gibi risklere karşı da güvence sağlanabiliyor."