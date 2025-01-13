Katıldıkları Bilmedikleriniz programında, oyuncu Nilgün Belgün ve gazeteci Enver Aysever, menajer Ayşe Barım ve dizi-set dünyasındaki "tekelleşme" iddiaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kim bu Ayşe Barım?"

Aysever, Halit Ergenç ile eski dostluklarından bahsederken, Ergenç'in Ayşe Barım'dan izin alması gerektiğini öğrendiğini aktardı. Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan Aysever, "Kim bu Ayşe Barım?" diye sorduğunu belirtti. Ayrıca, menajerlerin oyuncular üzerindeki etkisinin arttığını ve kişilik haklarını bile ele aldıklarını ifade etti.

"Hepimizin başına böyle şeyler geldi"

Nilgün Belgün ise "Gençlerin önünün kapatılması" üzerine elini taşın altına koyduğunu ve benzer zorlukları kendi hayatında da yaşadığını belirtti. "Hepimizin başına böyle şeyler geldi" diyen Belgün, sektördeki zorlukları dile getirirken, Serenay Sarıkaya hakkında ise konuşmak istemedi.