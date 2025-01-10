Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtım sektöründeki önemli gelişmeleri paylaştı. 2026 yılında Türkiye'deki tüm elektrik sayaçlarının akıllı ve milli olacağını vurgulayan Yılmaz, akıllı sayaç sistemlerinin enerji verimliliğini artırarak tüketicilerin tasarruf yapmasını sağlayacağını belirtti.

Elektrik kesintileri ve kaçak elektrikle mücadelede yeni dönem başlıyor

Mustafa Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, elektrik kesintileri ve kaçak elektrik kullanımının sektördeki iki ana sorun olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Elektrik kesintileri konusunda yapılan anketlerde azalma olduğu görülse de şikayetlerin başında hala elektrik kesintileri yer alıyor" dedi.

Dağıtım şirketlerine yatırım ve AR-GE çağrısı

Dağıtım şirketlerinin sistem işletmeciliği fonksiyonlarını güçlendirmeleri gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Dağıtım şirketleri doğru AR-GE çalışmaları yaparak, yatırım planlamalarını vizyoner bir şekilde hazırlayarak, bakım ve onarım bütçelerini verimli kullanarak kesintilerin önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

Akıllı sayaç sistemleri devreye girecek

Yılmaz, bu yılın Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) için bir dönüm noktası olacağını açıkladı. "1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'de tesis edilen tüm elektrik sayaçları akıllı ve milli olacak" diyen Yılmaz, sayaç üreticilerinin de üretim süreçlerini hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Tüketicilerin enerji verimliliği artacak

Yeni akıllı sayaçların, kullanıcıların elektrik tüketimlerini anlık olarak izlemelerine imkan tanıyacağını belirten Yılmaz, "Bu sayaçlar, enerji verimliliğini artırarak tüketicilerimizin tasarruf yapmasına olanak sağlayacak" dedi. Ayrıca sayaçların kaydettiği kesinti ve kalite verileri sayesinde dağıtım şirketlerinin tüketici şikayetlerine hızlı bir şekilde müdahale edebileceğini ekledi.

Kaçak elektrikle mücadelede bütüncül bir yaklaşım gerekli

Kaçak elektrik kullanımının hala büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu sorunun yalnızca enerji sektörü ile değil, eğitimsel ve hukuksal tedbirleri içeren bütüncül bir mücadeleyle çözülebileceğini belirtti.