Bağlantı bedelinde rekor artış

Yeni düzenleme ile doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine önemli zamlar yapıldı. En dikkat çeken artış ise abone bağlantı bedelinde gerçekleşti. Bağlantı bedeli yüzde 77,96 oranında artarak 6.154 TL olarak belirlendi. Bu artış, doğalgaz kullanımını daha pahalı hale getirecek.

Yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen zamlar

Yeni tarifelere göre, doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerindeki artışlar şu şekilde sıralandı:

Abone Bağlantı Bedeli: 6.154 TL (%77,96)

İlave Abone Bağlantı Bedeli: 5.353 TL/100m² (%77,95)

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli: 3.471 TL/ilk 100m (%47,07)

Güvence Bedelleri: Kombi: 3.035 TL (%45,42) Soba ve Merkezi Sistem: 2.673 TL (%45,66) Ocak: 181 TL (%43,65) Şofben: 362 TL (%43,65) Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL (%46,72) Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: 1.630 TL (%47,11) Servis Kutusu Söküm Bedeli: 1.384 TL (%47,07)



Sayaç tiplerine göre artışlar devam ediyor

Farklı sayaç tiplerine yönelik işlem bedellerinde de önemli artışlar yaşandı:

G4, G6 Sayaçlar: 277 TL/adet (%47,34)

G10, G16, G25 Sayaçlar: 519 TL/adet (%47,02)

G40 ve Üzeri Sayaçlar: 1.031 TL ile 2.118 TL arasında değişen oranlarda artış