BOTAŞ dün, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 38 zam yapıldığını duyurmuştu. Bu zam ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girecek. Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, zam oranlarının yanlış anlaşıldığını belirtti. EPDK, birim gaz alım bedelinde yüzde 38 ve yüzde 33,1'lik artışların olduğunu, fakat nihai faturada ortalama zam oranının yüzde 24,4 olduğunu açıkladı.

BOTAŞ dün akşam yaptığı açıklamada, konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini duyurmuştu.

Konutlardaki zam oranı yüzde 24,4

EPDK, BOTAŞ'ın açıklamasını takiben bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar, birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır. Ancak, gaz alım bedelindeki yüzde 38’lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi yüzde 24,4 düzeyindedir. Sonuç olarak, nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında, Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle, 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL’den 9,4 TL’ye çıkmıştır." Fed kararı altın fiyatlarına rekor kırdırdı!

"Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır. Bu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL’den 15,2 TL’ye çıkmıştır."

EPDK’nın açıklamaları, doğalgaz kullanıcılarına yönelik zam oranlarının daha doğru anlaşılmasını sağladı. Bu durum, hem konut hem de serbest tüketiciler için geçerli olacak yeni doğalgaz fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynadı.