2025 yılına hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Epic Games, oyunculara büyük bir fırsat sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ücretsiz oyun dağıtmaya devam eden platform, 2000 TL değerindeki çok oyunculu savaş simülasyonu Hell Let Loose’u, 9 Ocak 2025 tarihine kadar tamamen ücretsiz olarak veriyor.

Hell Let Loose nedir?

Hell Let Loose, İkinci Dünya Savaşı'nın ikonik cephelerine götüren, strateji ve takım çalışması odaklı bir savaş simülasyonu. Omaha Sahili, Stalingrad ve Kursk gibi tarihi savaş alanlarında geçen oyun, oyunculara geniş alanlarda düşman bölgelerini ele geçirme görevini veriyor. Her hamle, savaşın gidişatını etkileyebilecek kadar önemli.

Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyaları

Epic Games, oyunculara ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Hell Let Loose dışında geçtiğimiz tatil döneminde Vampire Survivors ve Kingdom Come: Deliverance gibi popüler oyunlar da ücretsiz olarak dağıtılmıştı.