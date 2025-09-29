İzmir’de, özel bir hastanede görev yapan doktor M.S., epikriz raporunda “acil ameliyat” ibaresini sonradan eklediği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, üç hastane personeli hakkında da suç duyurusunda bulunarak tıp dünyasında emsal niteliğinde bir karara imza attı.



Epikrizdeki değişiklik davanın seyrini değiştirdi

Olay, 24 Nisan 2021’de ameliyat edilen bir hastanın operasyon sonrası kısmi felç geçirmesiyle başladı. Şikâyet üzerine yapılan incelemelerde, hastaya ve yakınlarına verilen epikriz raporu ile dosyadaki rapor arasında farklılıklar olduğu ortaya çıktı.

Sanık doktor M.S.’nin, ameliyat raporuna sonradan “acil ameliyat gerektiği, ancak hastanın bunu kabul etmediği” yönünde ifadeler eklediği tespit edildi.

Bilirkişi raporu delilleri ortaya koydu

Dosyaya giren bilirkişi raporu, rapor üzerindeki değişiklikleri teknik verilerle doğruladı. Rapora göre, doktor M.S., kendi kullanıcı adıyla 24 Mayıs 2021 tarihinde rapora müdahalede bulundu.

Üç personel için de suç duyurusu

Mahkeme kararında, G.G., E.Y. ve B.S. isimli hastane personelinin de “klinik seyir, muayene ve çıkış önerileri” bölümlerinde değişiklik yaptığına dair bulgular yer aldı. Bu nedenle üç isim hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Cezada indirime rağmen erteleme yok

Sanığın sabıkasız olması nedeniyle 3 yıl olarak verilen ceza 2 yıl 6 aya indirildi. Ancak mahkeme, cezanın ertelenmesine veya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) yer olmadığına karar verdi. Sanık ayrıca, davacının 30 bin TL’lik avukatlık masrafı ile yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edildi.