Epilepsinin tanımı

Epilepsi, beyindeki sinir hücrelerinin anormal ve kontrolsüz elektriksel aktiviteler sergilemesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, kişinin tekrarlayan nöbetler yaşamasına neden olur.

Epilepsi belirtileri

Epilepsi nöbetleri, bilinç kaybı, kasılmalar, kontrolsüz hareketler, konuşma bozuklukları ve algı değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Her nöbet aynı şiddette ve sürede olmayabilir.

Tanı ve tedavi süreci

Epilepsi teşhisi, genellikle beyin görüntüleme teknikleri ve elektroensefalografi (EEG) ile konur. Tedavi, nöbetlerin şiddetine ve sıklığına bağlı olarak ilaç tedavisi, diyet değişiklikleri veya cerrahi müdahaleyi içerebilir.

Epilepsi ile yaşamak

Epilepsi hastaları, düzenli tedavi ve hekim takibi ile kaliteli bir yaşam sürdürebilirler. Stres yönetimi, düzenli uyku ve sağlıklı beslenme de nöbetlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.