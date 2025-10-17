“Rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla 12 yıla kadar hapsi istenen Avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Epözdemir, 19 Aralık’ta ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Rezan Epözdemir davasında duruşma tarihi belli oldu

“Rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenen Avukat Rezan Epözdemir, 19 Aralık’ta İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek duruşma günü belirlendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınan Epözdemir, 14 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Epözdemir, ayrıca “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askerî casusluk” iddialarıyla da sorgulanmıştı.

Savcılığın hazırladığı tutuklama talep yazısında, Epözdemir’in 2022 yılında meslekten ihraç edilen eski savcı C.Ç. ile maddi ilişkiler kurduğu, bu kişiye savcılık maaşıyla geri ödenemeyecek miktarda para verdiği iddia edildi.

Belge eksikliği nedeniyle, savcılık Epözdemir’in “borç verildiğine veya geri ödendiğine dair herhangi bir resmi kanıt sunamadığını” belirtti.

Katip etkin pişmanlıktan yararlandı

Soruşturma kapsamında eski savcı C.Ç.’nin katibi de gözaltına alındı. Katip, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Kamuoyunda birçok önemli davada avukatlık yapan Epözdemir’in Levent’teki hukuk bürosu ve ikamet adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca Epözdemir’in pasaportuna da tahdit konuldu.