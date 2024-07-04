Erasmus+ programının desteğiyle gerçekleşen "Demokratik Okullarda Öğrenci Katılımı" projesi, İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini gezen Alman öğrenci ve öğretmenler, KOSBİ’yi de ziyaret ettiler. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Eren, misafir öğrencilere ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı.

Demokratik katılımın güçlendirilmesi hedefleniyor

KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL Okul Müdürü Nuray Ardıç, projeye Almanya'nın Clemens-Brentano-Europaschule okulundan öğretmen ve öğrencilerin katıldığını belirterek, “Projenin ana hedefi, demokratik okullarda öğrenci katılımını artırmak ve bu alandaki uygulamaları paylaşmaktı. Projeye, Almanya'dan Okul Müdürü Andrej Keller ve öğretmenler Dr. İrfan Ortaç, Katrin Akyüz ile Türkiye'den okulumuz öğrencileri ve öğretmenlerimizden Serpil Baydar, Cengiz Kotan, Serhat Yılmaz ve Selen Bulut katıldı” dedi.

Öğrencilerimiz pratik deneyimler de kazandı

Okul Müdürü Ardıç, projede öğrenci ve öğretmenlerin aktif görev aldığını ifade ederek, “Öğrencilerimiz, atölye çalışmaları ve meslek dersleri kapsamında farklı kültürlerdeki demokratik katılım uygulamaları hakkında bilgi edindiler. Bu çalışmalar sayesinde teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyimler de kazandılar” dedi.

Türk kültürünü deneyimlediler

Proje kapsamında düzenlenen kültürel gezilerde, Alman öğrenciler Şirince evleri, Meryem Ana Kilisesi ve Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettiler. Bu geziler sayesinde Türkiye'nin tarihi ve turistik zenginliklerini keşfetme imkanı buldular. Ayrıca, düzenlenen sıra gecesinde Türk kültürünün eğlenceli ve sosyal yönlerini deneyimlediler.

Yerel halkla ilişki kurma şansı yakaladılar

İzmir Kemalpaşa Kaymakamlığı ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne (KOSBİ) yapılan ziyaretler, öğrencilere yerel yönetim ve sanayi hakkında bilgi edinme fırsatı sundu. Projenin son gününde düzenlenen Kemalpaşa turu, öğrencilere bölgenin doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını keşfetme imkanı tanıdı. Bu sayede öğrenciler, hem birbirleriyle hem de yerel halkla daha yakın ilişkiler kurma şansı yakaladılar.