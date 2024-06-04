İş dünyasında genç ve başarılı girişimci Ferhat Bülbül, güçlü ekibi ile Bölge de söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor.Nurhan İçmez - Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - Tokat ve Erbaa ilçesinde ASRIN YAPI olarak faaliyet gösteren firma, Erbaa ilçesinde yaptığı inşaatlarda dikkat çekiyor. 1991 doğumlu Genç Müteahhit Ferhat Bülbül, bir buçuk sene gibi kısa bir sürede 140 dairelik bir siteyi bitirerek dikkatleri üzerine çekti.

Ferhat Bülbül, girişimcilik ruhunu inşaat sektörüne de taşıyarak Erbaa ilçesinde planladığı 360 dairelik inşaat projesi, bölgedeki gayrimenkul piyasasına önemli bir katkı sunacak potansiyele sahiptir. Proje, modern mimari anlayışı ve çevreci yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Toplamda 26000 Metrekare alan üzerine planlanan projenin şu ana kadar ASRIN LİFE adını taşıyan 140 dairesi tamamlandı. 240 dairelik ASRIN PREMİYUM sitesi de 36 aylık bir sürede bitirilmesi planlanıyor.

Bu proje bittiğinde Erbaa’nın çehresinin değişeceğini ifade eden genç iş insanı Ferhat Bülbül; 18 ay gibi kısa sürede 140 daireyi bitirdik. Yakın zamanda zeminlerini hazırladığımız ASRIN PREMİYUM sitesine de başlayacağız. Bu proje de bittiğinde toplamda 360 modern daireyi teslim etmiş olacağız. Yapacağımız daireler 3+1, 2+1 ve 1+1 olmak üzere planlandı. 3+1 olan dairelerimiz 150 metrekare olup içerisinde kendi hamamları olacak, ayrıca sitemizde spor salonları kapalı ve açık yüzme havuzu, sauna, fitness salonu, halı saha, yürüyüş yolları, sosyal alanlar, her iki daireye Elektrikli araç şarj istasyonu olacak şekilde yapacağız dedi. 120 kişi kendi işçimiz olmak üzere yan sektörleriyle birlikte 400 personelle hızlı bir şekilde İnşaatların devam ettiğini belirten Ferhat Bülbül, “ biz sektörde büyük hedeflere odaklanmış durumdayız, yaptığımız işler ile sektörde daha büyük kitleler ulaşmak istiyoruz. Erbaa’da yaptığımız inşaatlar ile Erbaa’nın imajı değişecek. Bu projemizi tamamladıktan sonra çevre illere yeni projelerimiz ile açılacağız. Ekibimiz güçlü ve dinamik bir ekip. Kısa zamanda çok işler yaptık ve yapacağız da. Burada en büyük destekçim sevgili eşim Zeren Bülbül. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğu söylenir idi, ben bunu eşim sayesinde yaşayarak gördüm” dedi.

Bülbül, yaptıkları daireleri %30’u peşin geri kalan Kısmını 60 ay taksit ile vatandaşımıza arz ederek insanımız kolay ev sahibi olmasını amaçlıyoruz" dedi.