Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İzmir İl Kongresi’nde konuştu. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını belirten Erbakan, “Çare Milli Görüş’tedir. Çare adil ekonomik düzendedir. Çare üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline giriştedir.” dedi.

Erbakan İzmir Kongresi’nde konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İzmir 3. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede partililere seslenen Erbakan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını belirtti.

Erbakan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çare Milli Görüş’tedir. Çare adil ekonomik düzendedir. Çare, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline giriştedir. Bunu İzmir’den bir kez daha tüm Türkiye’ye haykırıyoruz.”

“Milli Görüş dimdik ayakta”

Erbakan, Milli Görüş hareketinin geçmişte yaşanan parti kapatmalarına ve baskılara rağmen dimdik ayakta olduğunu söyledi. Partisinin hedefinin, 3. Olağan Büyük Kongre’yi 100 bin katılımla gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

“Gazze, Arakan ve Doğu Türkistan’da zulüm var”

Konuşmasında uluslararası gündeme de değinen Erbakan, Müslüman coğrafyalarda yaşanan zulümlere dikkat çekti:

“Doğu Türkistan’da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon kardeşimizin Çin zulmünden kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Arakan’da, Gazze’de, Filistin’de yaşanan soykırımların ve açlıkların sona erdirilmesi için çalışmak boynumuzun borcudur.”

Erbakan, ayrıca Türkiye’deki emekli ve asgari ücretli vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinerek, “Bu milletin refahı için adil ekonomik düzeni mutlaka kuracağız” dedi.

“D-60 projesini hayata geçireceğiz”

Fatih Erbakan, konuşmasında İslam ülkelerinin dayanışmasının önemine vurgu yaptı. 57 Müslüman ülkenin güç birliği yaparak “D-60” projesini hayata geçireceklerini söyledi.

“Cenabıallah dünyadaki petrol, doğal gaz ve su kaynaklarının büyük bölümünü Müslüman ülkelere vermiştir. Bu kaynakları ortak hareketle zulümleri durduracak bir yaptırım gücüne dönüştürmemiz gerekir.”

Cemal Arıkan yeniden başkan

Kongre sonunda yapılan seçimde mevcut İl Başkanı Cemal Arıkan yeniden göreve seçildi. Ayrıca partiye yeni katılan üyelere rozetleri, Fatih Erbakan tarafından takıldı.