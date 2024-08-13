AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın AK Parti'nin şantaj yoluyla parti değiştirmesi için belediye başkanlarını transfer ettiği yönündeki iddialarına karşı sert bir açıklamada bulundu. Çelik, Erbakan’ı CHP'ye seçim kazandırmak için hareket etmekle suçladı ve AK Parti'nin ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen herkes için açık kapı politikası izlediğini ifade etti.

Fatih Erbakan'dan şantaj iddiaları

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AK Parti’nin siyasi şantaj yoluyla kendi partisinin belediye başkanlarını transfer etmeye çalıştığını öne sürdü. Erbakan, bu hareketin hem siyasi hem de ahlaki açıdan uygun olmadığını belirtti. Erbakan’ın iddiaları, AK Parti’nin yaklaşan 23. kuruluş yıl dönümünde yapacağı yeni üyelik kabul töreni öncesinde dikkat çekici bir tartışma yarattı.

Ömer Çelik’ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan’ın iddialarına yanıt vererek şu açıklamalarda bulundu. Çelik, Yeniden Refah Partisi'nin, AK Parti’nin hizmet siyasetini benimseyen belediye başkanlarını töhmet altına almaya çalıştığını belirtti. Çelik, YRP'nin yerel seçimlerde AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket ettiğini öne sürdü. "Yeniden Refah Partisi, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur" dedi.

"Şantaj"

Çelik, siyasi ahlak ve şantaj konularında eleştirilerin öncelikle bu kavramları dikkate alması gerekenlerin kendileri tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. "Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir" şeklinde konuştu.

"AK Parti’nin Kapısı Açık"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin Türkiye ve dünya siyasetine damga vurduğunu ve parti kapısının ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açık olduğunu belirtti. Çelik, Erbakan’ın açıklamalarının, belediye başkanları üzerinde vesayet kurma çabası olarak değerlendirildiğini ifade etti.