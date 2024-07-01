Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, LGBT derneklerine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Mevcut hükümet LGBT derneklerine göz yummaktadır. Gelir gelmez bu LGBT derneklerini kapatacağız" dedi.

"İkiyüzlülüğün lüzumu yok"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Erbakan’ın bu açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. İnan, "Bugün CHP’li belediyeler LGBT paçavrasını sallandırıyorsa sizin sayenizde. İki yüzlülüğün lüzumu yok… Nesillere anlatamayacak kadar sorumluluğunuz var" ifadelerini kullandı.