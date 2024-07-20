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Cenazeye, Güçlü'nün ailesi ve yakınları ile Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Hasan Güçlü'nün dedesi emekli din görevlisi 84 yaşındaki Halil İbrahim Güçlü, tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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