Yeni yıl (2025) asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından, ekonomiye dair yapılan tartışmalar devam ediyor. Ancak, açıklamalar arasında en çok dikkat çeken ve tepki çeken açıklamalar, TV100’deki "Buket Aydın Soruyor" programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan geldi. Erbaş, asgari ücretle ilgili yaptığı yorumlarla sosyal medyada ve kamuoyunda yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Erbaş, asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar için tartışmalı bir açıklama yaptı. Erbaş, milyonlarca insanın açlığa mahkûm edecek ücreti “Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki… Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler” sözleriyle savundu.

“Kuru fasulye de et de protein aynı”

Erbaş’ın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise “Bugün kuru fasulye de protein, et de protein aynı" şeklinde oldu. Erbaş, insanların beslenme alışkanlıklarını eleştirerek, “daha mütevazı bir yaşam tarzına sahip olmaları gerektiğini” ileri sürdü:

“Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok.”

Erbaş’ın sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Erbaş’ın, asgari ücretle geçinmeye çalışan insanların, protein ihtiyacını karşılayabilecek kaliteli beslenme imkânlarına sahip olamayacağını belirtti.

Tepkiler yükseldi: Gerçekten fakir olmaya ne kadar hazırız?

Erbaş’ın açıklamaları, pek çok kişinin sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmesine yol açtı. Birçok kullanıcı, ünlü akademisyenin, düşük gelirli vatandaşların yaşam standartlarını sorgulamasını ve onları fakirliği kabullenmeye teşvik etmesini eleştirdi.

Asgari ücretle geçinmeye çalışan bireylerin yaşam koşullarına dikkat çekenler, Erbaş’ın söylemlerinin gerçeklikten uzak olduğunu belirtti.