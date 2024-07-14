ERBİL (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için Erbil'de anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Erbil Ofisi'nde düzenlenen törene, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen siyasi parti yetkilileri ve Türkmen halkı katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, burada yaptığı konuşmada, 14 Temmuz'un Irak Türkmenlerinin siyasi tarihinde önemli bir gün olduğunu belirterek, "14 Temmuz 1959 yılında Kerkük'te Türkmenlere karşı bir haksızlık yapıldı, Türkmenlere karşı insaniyet dışı bir katliam yapıldı." dedi.

Türkmenlerin o günden bu yana anma etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Maruf, baskılara ve katliamlara rağmen Türkmenlerin mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Maruf, şunları kaydetti:

"Şehitler önemli bir varlıktır, kutsaldır. Bugün eğer biz varsak, Türkmen davası bu seviyeye geldiyse, bu, şehitlerimizin varlığıyla, mücadelesiyle bugüne gelmiştir. Şehitler unutulmaz bir varlıktır. Her zaman bizim Türkmen toplumu, özellikle Irak Türkmen Cephesi şehitlerin varlığına önem vermiştir."

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da Cumhuriyet'in ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan onlarca Türkmen, dönemin Kürt kökenli Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Olay, Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.



