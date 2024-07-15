ERBİL (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.



Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Başkanı Hasan Turan, Erbil'deki Türk kurum ve şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Etkinlikte, Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi de gezildi.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, bunun sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasisine değil, bağımsızlığı ve egemenliğine de kasteden hain bir girişim olduğunu söyledi.

Topçu, “Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sokaklara çıkan, kendini feda eden milletimiz o gece bu büyük direnişiyle birlikte, Türk milletinin geleceğine, Türkiye’nin geleceğine, Türkiye’nin demokrasisine, egemenliğine ve bağımsızlığına Türk milletimizin sahip çıkacağını bir kez daha ortaya koymuştur.” diye konuştu.

ITC Başkanı Turan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un hem Türkiye hem de demokrasi tarihinde önemli bir gün olduğunu belirterek, “Biz o gece sabaha kadar uyumadık, hep dua ettik.” ifadelerini kullandı.

Turan, Türk milletinin hükümetine, devletine ve demokrasisine sahip çıktığına dikkati çekerek, “Bütün Türk milleti bir yürek olarak tankların önünde durarak dünyaya örnek oldular.” dedi.

Bakan Maruf da 15 Temmuz’da şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, “(15 Temmuz’da) Demokrasi ve kardeşlerimizin iradesi kazandı. Biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Irak Türkmenleri için bir anavatandır, mazlum insanlar için anavatandır.” diye konuştu.