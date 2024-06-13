Erbil - Guyer yolu üzerindeki yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride akşam saatlerinde dev bir yangın meydana geldi. Çıkan yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için ona yakın itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının sebebi henüz bilinmezken, büyük çaba sonucunda itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, birçok yakıt aracının sürücüsü canlarını kurtarmak için olay yerinden ayrıldı. Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatılırken, Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.